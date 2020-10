Napoli, Politano punge l'Inter: "Non mi hanno trattato bene"

Altro gol decisivo per Matteo Politano con la maglia del Napoli.

L’esterno ex Sassuolo e Inter ha firmato il prezioso successo di San Sebastian contro la Real Sociedad, che ha rimesso in carreggiata gli azzurri dopo il ko contro l’Az Alkmaar.

Arrivato a Napoli con modalità rocambolesche, dopo aver sfiorato il ritorno alla Roma, dove è cresciuto, sfumato nello scambio saltato che avrebbe dovuto portare all’Inter Leonardo Spinazzola, Politano è ora contentissimo della scelta fatta e non risparmia qualche frecciata all’ambiente interista: “Il mister mi dà sempre fiducia e io provo a farmi trovare sempre pronto – ha detto Politano dopo la gara in terra basca – Quando sono arrivato dovevo un attimo ambientarmi. Venivo da un periodo brutto all’Inter in cui non sono stato trattato benissimo e adesso mi sto prendendo la mia rivincita”.

A segno anche contro Atalanta e Genoa, Politano ha anche sfornato due assist contro il Benevento e grazie alla continuità di impiego e di rendimento che sta avendo punta ad una maglia per l’Europeo 2021.



OMNISPORT | 30-10-2020 09:28