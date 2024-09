Napoli, Politano scorda le difficoltà con Conte all’Inter: “Cambiato il modo di lavorare”. Poi esalta Lukaku

L'esterno capitolino ha ritrovato il tecnico leccese dopo la precedente esperienza comune in nerazzurro. Ma stavolta il feeling sembra essere scoccato. E con l'arrivo del belga si può puntare in alto.

Luciano Spalletti continua a ignorarlo ma Matteo Politano resta un punto fermo per il Napoli. L’esterno offensivo ha fatto il punto della situazione sulla squadra a mesi di distanza dall’insediamento di Antonio Conte quale nuovo allenatore dei partenopei. Col tecnico leccese, il 31enne capitolino aveva già lavorato ai tempi dell’Inter per cui ne conosce bene idee e metodi. Adesso che sono arrivati anche i nuovi acquisti il gruppo è davvero completo e pronto a raccogliere le sfide di una stagione che si preannuncia dura e avvincente.

Bello ritrovare Conte: il messaggio di Politano

Matteo Politano ha parlato a Radio CRC, radio partner ufficiale SSC Napoli. Diversi i temi toccati dal centrocampista offensivo, tra i quali non si poteva non partire dal nuovo allenatore Antonio Conte: “Ritrovarlo è stato bello dopo sei mesi all’Inter: l’ho ritrovato motivato e pronto a lavorare. Abbiamo cambiato il modo di lavorare a livello tattico rispetto ai nerazzurri: la tattica è cambiata ma non l’intensità degli allenamenti“. Già, perché tra i due il feeling a Milano non era proprio scoccato.

L’abbraccio a Lukaku e la concorrenza di Neres

Un altro amico riabbracciato da Politano è stato Romelu Lukaku: “E’ un ragazzo fantastico – racconta l’ex giocatore nerazzurro -, in una squadra è sempre meglio averlo. Sono contento di averlo ritrovato, porta entusiasmo e personalità. La sua carriera parla da sola. Romelu è un punto di riferimento, protegge palla e fa salire la squadra: a campo aperto è un animale“.

Positiva anche l’accoglienza fatta a Neres, nonostante sia un diretto competitor dell’esterno nato a Roma: “Giusto che in una squadra forte ci siano due giocatori dello stesso livello: con i cinque cambi è giusto avere chi è in grado di cambiare la partita. Si è presentato bene in campo e nello spogliatoio, è stato subito protagonista: grande qualità, mi ha impressionato. Siamo la fascia destra più forte d’Italia? Lo dirà il campo. I tifosi sono fantastici e lo scorso anno nelle difficoltà hanno sempre risposto presente. Ora hanno ricominciato con l’entusiasmo, ma sta a noi rendere le loro domeniche sempre indimenticabili“.

Gli altri acquisti e…la Formula Uno

Matteo Politano ha poi fatto apprezzamenti anche sugli altri due ultimi acquisti dell’imponente campagna di trasferimenti del Napoli: “McTominay e Gilmour sono eccezionali: sono diversi, ma completano un grandissimo centrocampo. Due giocatori di personalità, che porteranno entusiasmo ed esperienza”. E sulla Formula Uno: “Ho gioito alla vittoria di Leclerc, avrei voluto essere a Monza ma ero con mia figlia: è sempre bello vincere in un anno dove ci sono stati alti e bassi, Leclerc si è dimostrato sempre un grandissimo pilota“.