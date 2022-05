Napoli, Politano verso la cessione: offerto a mezza Serie A

30-05-2022 11:55

Il Napoli lavora alla cessione di Matteo Politano, classe 1994 ex Sassuolo. Politano avrebbe fatto sapere alla società, tramite il suo agente, di desiderare di cambiare aria, e le pretendenti anche in Serie A non mancano di certo.

Come scrive Areanapoli.it, infatti, sembra che Politano sia al momento stato offerto a Fiorentina, Roma e Lazio. Difficile la soluzione toscana, dato che il giocatore ha un ingaggio ai limiti dei parametri Viola.

Più facile l’opzione Capitale, con Roma e Lazio che potrebbero offrire i 2,2 milioni di stipendio che l’esterno percepisce ora a Napoli.