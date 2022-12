Napoli, proseguono gli allenamenti in Turchia. Lavoro in piscina per Rrahmani

05-12-2022 15:56

Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum di Antalya, in Turchia. La squadra ha svolto lavoro in palestra mentre il gruppo dei portieri, unitamente ai ragazzi della Primavera aggregati alla rosa, ha svolto lavoro sul campo con mister Luciano Spalletti.

Per quanto riguarda i giocatori sulla via del recupero fisico, il centrale difensivo kosovaro Amir Rrahmani ha effettuato lavoro personalizzato in piscina. Per il secondo portiere Salvatore Sirigu, invece, lavoro personalizzato in campo. Tutto questo in attesa delle due amichevoli in terra turca il 7 e l’11 dicembre rispettivamente contro Antalyaspor e Crystal Palace.