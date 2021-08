Napoli, prova super col Bayern: adesso i tifosi vogliono tenerlo

Prima l’amarezza per non essere stato schierato tra i titolari, nonostante le tante assenze. Poi una prestazione sontuosa nella ripresa, condita da due assist per lo scatenato Osimhen. Adam Ounas è stato tra i più positivi tra le fila del Napoli nel bel pomeriggio di ieri all’Allianz Arena. Vittoria netta e di prestigio sul Bayern condita dalla doppietta del nigeriano e dal sigillo finale di Machach. A dare il via alla festa, però, sono stati i recuperi preziosi e gli assist al bacio dell’algerino, rientrato al Napoli dopo il prestito al Crotone e in teoria solo di passaggio a Castel Volturno. Già, in teoria: perché ora sono in tanti a chiederne a viva voce la conferma.

Ounas, piccolo infortunio contro il Bayern

In campo da trequartista, Ounas ha fatto la differenza nella parte finale di gara prima di lasciare il campo malconcio per le conseguenze di una botta. Qualche apprensione per la sua smorfia di dolore durante l’uscita anticipata dal rettangolo verde, subito rientrata però dopo il Tweet del Napoli: “Ounas sostituito per un trauma contusivo alla caviglia destra”. Ulteriori rassicurazioni sono arrivate, sempre via Twitter, dal giornalista-tifoso Carlo Alvino: “Fortunatamente (visto il periodo) non destano preoccupazione in casa Napoli le condizioni di Adam Ounas. Per il giocatore algerino si tratterebbe solo di una botta di poco conto”.

Ounas, tifosi Napoli chiedono la conferma

I tifosi partenopei, intanto, sono incantati dal ‘nuovo corso’ dell’algerino. “Come ampiamente sostenuto ci sono già diversi nuovi acquisti su tutti Ounas e Lobotka. Sul secondo le doti non le avevo mai messe in discussione; il primo in quel ruolo di trequartista e nel suo essere versatilissimo è un valore aggiunto”, scrive un fan. “Lo vedrei bene come vice Insigne, ma anche come potenziale crac sulla tre quarti”, ipotizza un altro supporter. “Sicuri di volerlo vendere? Magari esplode e diventa anche più forte. Ounas ha cazzimma”, sottolinea un tifoso. E sono tanti i messaggi pro Ounas: “Se sta bene e ha fiducia può essere devastante”. Oppure: “Salta l’uomo, è imprendibile ed è altruista: praticamente un Insigne più disciplinato”. E ancora: “Non commettiamo l’errore di considerare fenomeni i giovani visti in campo contro il Bayern. Machach, Tutino e Zedadka non sono destinati a vestire la maglia della prima squadra. Discorso diverso per Ounas, che terrei volentieri in alternanza con Zielinski”.

SPORTEVAI | 01-08-2021 09:46