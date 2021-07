Napoli, il tweet per Insigne scatena la protesta dei tifosi

La situazione di Lorenzo Insigne in casa Napoli continua a essere fonte di preoccupazione per i fan partenopei. Il capitano azzurro ha infatti un contratto in scadenza la prossima estate e al momento non ci sono segnali che puntano verso un rinnovo in tempi brevi. I tifosi temono che si possa ripetere una situazione simile a quella vissuta dal Milan di Donnarumma, con il giocatore che andrà via la prossima stagione.

Il tweet del Napoli

A scatenare ancora una volta la polemica ci pensa un post “innocente” del Napoli che sulla propria pagina Twitter pubblica un link della nazionale italiana in cui si invita tutti i tifosi a votare il gol di Lorenzo Insigne contro il Belgio come il miglior dell’ultima rassegna continentale. Una magia quella del capitano azzurro firmata con il suo marchio di fabbrica “il tiro a giro”.

La protesta dei tifosi

Alla richiesta del club partenopeo però i tifosi azzurri rispondono con un’altra richiesta, stavolta nei confronti della società, quella di rinnovare il contratto del capitano e poter cominciare la stagione in maniera più serena: “Rinnovate il suo contratto, merita di essere ancora la nostra stella”, mentre Guido scrive: “Sostenetelo anche economicamente rinnovando il suo contratto”. Sono tanti i tifosi che la pensano allo stesso modo “Sostenetelo con un bel rinnovo”. Mentre c’è chi ironizza: “Sosteniamo De Laurentiis, facciamo una colletta per lo stipendio di Insigne”.

Il gol più bello

Sono tantissimi i tifosi della nazionale italiana che hanno deciso di sostenere la candidature di Lorenzo Insigne al gol più bello di Euro2020, ma c’è anche chi pensa che di reti ce ne siano di migliori: “Per me non è il gol più bello dell’Europeo. E’ stato stupendo ma quello di Schick per me era migliore”. Mentre Claudia punta su Chiesa: “Per me come gesto tecnico, vale molto di più quello di Chiesa contro l’Austria. Un capolavoro di controllo”.

Anche Stefano non punta sul gol del napoletano: “Senza difesa a contrastarlo dove sono i meriti? Ma avete capito il coefficiente di difficoltà nei gol di Pessina? E certamente non avete visto il gol di Miranchuk”. Mentre Orazio scrive: “Votato anche se devo essere obiettivo, quello di Pogba per me è il più bello”.

SPORTEVAI | 20-07-2021 09:22