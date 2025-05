Napoli, Rai la gaffe di Montingelli: intervista sosia Oriali pensando di fare scoop col vero Lele

Il giornalista annuncia durante la festa azzurra una dichiarazione choc del collaboratore di Conte, alla Rai si accorgono dell'equivoco e la tagliano

Un gioco voluto o una gaffe clamorosa? Singolare episodio occorso lunedì a Saverio Montingelli, uno degli inviati della Rai per raccontare la festa scudetto del Napoli con la sfilata sul lungomare dei bus con la squadra, il presidente, l’allenatore e il suo staff. Nelle due ore e mezza di diretta si è visto di tutto: la gioia dei 150mila napoletani accorsi sotto il sole a salutare i campioni d’Italia, Anguissa che fuma il sigaro, Conte scatenato che balla, l’entusiasmo di una città impazzita ma c’è stato anche un fuori programma che pochi hanno colto.

L’annuncio di Montingelli durante la festa

Assiepato tra le migliaia di tifosi azzurri c’era anche Saverio Montingelli, storico inviato Rai, che durante la diretta annuncia tronfio: “Vi anticipiamo che prima abbiamo realizzato un’intervista in esclusiva al collaboratore di Conte, Lele Oriali, che ha fatto rivelazioni importanti. Uno scoop che trasmetteremo stasera durante lo speciale di 90esimo minuto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’intervista che non va in onda

Durante il programma serale della Rai però non c’è traccia di Oriali e dell’intervista scoop, cosa era successo? Semplicemente Montingelli era stato tratto in inganno da un sosia di Oriali e lo ha intervistato pensando fosse l’ex mediano dell’Inter. Una scena che è stata ripresa anche da diversi tifosi e che è stata postata su instagram da Ilsipontino e da altri utenti.

Montingelli intervista il sosia di Oriali senza accorgersene

Nei filmati sui social si ha modo di vedere parte dell’intervista-fantasma. Difficile ipotizzare a un giochino concordato tra i due. E’ proprio uno scambio di persona. Si vede l’inviato Rai che si avvicina al sosia di Oriali (una somiglianza incredibile anche se un accento palesemente diverso e circa 15-20 anni in meno che non potrebbero lascia dubbi sull’identità della persona) e chiede: “Cosa fa qui lei da solo tra la gente comune? “Mi godo la festa dello scudetto, ora raggiungerò Conte e la squadra. Cosa sto provando? Un’emozione indescrivibile, non ci sono parole”.

Montingelli incalza: “Cosa farete ora, rimarrete a Napoli? Andrete alla Juve?”. E il sosia : “Alla Juventus mai”. Eccolo lo scoop misterioso, per fortuna in Rai si sono accorti dell’equivoco e il servizio non è mai andato in onda. Il vero Orali non ha mai lasciato il pullman del Napoli e la festa se l’è goduta assieme alla squadra, all’insaputa di Montingelli mentre sui social arrivano reazioni divertite e colorite sulla vicenda.