17-08-2022 22:42

È stata una giornata importantissima per il Napoli in chiave calciomercato: dopo aver concluso positivamente la trattativa per Tanguy Ndombele, è praticamente fatta anche per l’arrivo di Giacomo Raspadori alla corte di Luciano Spalletti.



Napoli: rilancio e accordo col Sassuolo per Raspadori

È quindi vicinissima alla conclusione l’operazione dei partenopei per il 22enne attaccante del Sassuolo, andata avanti a lungo ma sta per avere un esito positivo per entrambe le parti. È stato decisivo il rilancio del club di Aurelio De Laurentiis: formula del prestito con obbligo di riscatto a fine stagione a 25 milioni, più 5 milioni subito, più altri eventuali 5 milioni di bonus nel caso di raggiungimento di determinati traguardi. Il contratto sarà un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Il Sassuolo cede Raspadori ma rinnova con Berardi

Come nei casi di Manuel Locatelli, andato lo scorso anno alla Juventus, e di Gianluca Scamacca, passato quest’estate al West Ham, il Sassuolo si prova di uno dei suoi giovani talenti. Tuttavia, nel giorno in cui si è praticamente deciso l’addio di Raspadori, i neroverdi hanno rinnovato il contratto con Domenico Berardi fino al 2027: Mimmo ha praticamente firmato il prolungamento a vita con la squadra di cui è il simbolo.

Napoli: domani visite mediche per Ndombele, Fabian Ruiz verso il PSG

Oggi, dicevamo, il Napoli ha praticamente chiuso due colpi: oltre a quello di Raspadori, il primo è stato quello di Ndombele, 25enne centrocampista francese che, dopo aver giocato in prestito al Lione per metà della scorsa stagione, arriverà dal Tottenham in prestito per un milione subito più altri 30 se venisse esercitata l’opzione del riscatto. Ndombele domani effettuerà le visite mediche. Fabian Ruiz è invece ormai a un passo dal PSG, il Napoli chiede 25 milioni per il centrocampista spagnolo che non rientra più nei piani di Spalletti malgrado abbia ancora un anno di contratto.