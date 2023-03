Napoli, ripresi gli allenamenti: personalizzato per Raspadori

A tre giorni dal ko interno contro la Lazio, tutti a Castel Volturno per presentare la sfida di sabato contro l'Atalanta

06-03-2023 16:45

Il Napoli si è ritrovato oggi, all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, a distanza di tre giorni dal ko interno contro la Lazio firmato Vecino. La prossima sfida, sempre al Maradona, è prevista per sabato alle 18 contro l’Atalanta. La sessione di oggi è cominciata con una fase di attivazione in palestra, quindi il gruppo si è spostato in campo per fare lavoro tecnico. Di seguito, la squadra è stata impegnata in fasi di potenza aerobica alternata a partite su campo ridotto. Ha proseguito con le terapie e con il lavoro personalizzato in campo Raspadori, non ancora recuperato.