Napoli, rivincita Lukaku e il segreto per perdere chili: il trucco di Conte

Dall'Atalanta all'Atalanta, da Hien a Hien: in 2 mesi rinascita di Lukaku, entrato nei cuori dei tifosi anche grazie a mossa della bilancia di Conte

Ed eccolo qui, il vero Lukaku. Tirato a lucido. Decisivo. E pure partecipe alla manovra grazie al suo fisico da corazziere. L’mvp della sfida di Bergamo è entrato definitivamente nei cuori dei tifosi del Napoli con quell’inzuccata letale per l’Atalanta grazie alla quale gli azzurri sono schizzati a +7 su Gasperini. Dietro la rinascita soprattutto fisica di Big Rom si cela, però, anche un trucco adottato da Conte.

Napoli sempre più su. E, ora, c’è un Lukaku in più

Una premessa è doverosa: l’apporto di Lukaku fino a questo punto della stagione è risultato più che positivo. Sono infatti otto i sigilli in campionato, accompagnati da sei assist. Insomma, il gigante belga segna e fa segnare. Eppure non sono mancati momenti di tensione tra il pubblico partenopeo e l’ex centravanti di Inter e Roma, fischiato dal Maradona in occasione della sconfitta interna con la Lazio.

Nella mente dei tifosi sono ancora freschi i ricordi delle giocate dei vari Osimhen, Mertens e Higuain, mentre Lukaku è tutt’altro tipo di attaccante. Sicuramente più statico, ma anche penalizzato da un’estate trascorsa ai margini col Chelsea proprio perché s’era promesso al Napoli, che ha definito l’affare soltanto a una manciata di ore dalla chiusura del mercato estivo.

Dall’Atalanta all’Atalanta: la rivincita di Big Rom

È stato – e non è affato un mistero – Conte a volere fortemente Big Rom alle falde del Vesuvio dopo la brillante esperienza condivisa all’Inter e culminata con lo scudetto. E pur esaudire la richiesta del tecnico, De Laurentiis ha fatto una strappo alla regola investendo 30 milioni (più una percentuale sulla futura rivendita) per un over 30. Dall’esordio col Parma al successo con l’Atalanta s’è visto un Lukaku crescere step by step, passando anche per partite in cui il suo apporto è stato minimo.

La doppia sfida con la Dea fotografa a perfezione la rivincita di Romelu. Annullato da Hien nel primo atto al Maradona andato in scena a inizio novembre, due mesi dopo il classe 1993 di Anversa ha dato il tormento allo svedese sovrastando poi Scalvini in occasione del colpo di testa con cui ha regalato l’intera posta in palio alla sua squadra.

Il trucchetto di Conte per far volare Lukaku

Negli studi di Sky è stato ricordato il trucchetto utilizzato da Conte ai tempi dell’Inter e rispolverato a Napoli per aiutare il suo centravanti a raggiungere quanto prima la forma perfetta. Quando Lukaku saliva sulla bilancia, gli venivano aggiunti 2-3 chili in più, quindi scattava il rimprovero per spingerlo a dare di più e avvicinarsi al top della condizione anche attraverso un regime alimentare ancora più rigido e attento.

Il tecnico ha glissato con un sorriso e lo stesso calciatore, scoperto il segreto, ci ha scherzato su. Fatto sta che, oggi, Lukaku si sta riproponendo ad altissimi livelli.

E’ stato il corrispondente di Sky da Napoli Massimo Ugolini a rivelare il retroscena: «Conte abita dietro piazza dei Martiri, la mattina scende e va a fare colazione nel cuore della città. Non ricordo in tutti questi anni la scelta di un allenatore del Napoli andare a vivere al centro della città, lui percepisce e vive quotidianamente l’amore dei tifosi. Si è subito immerso in questa sua nuova avventura con carica e determinazione».

«Il regime alimentare dei calciatori del Napoli è seguito con molta attenzione, ma quello di Lukaku in maniera particolare. Ogni volta che si pesava Lukaku, c’era Conte che gli metteva 2-3 kg in più per poi “insultarlo” e recriminare che avesse fatto qualche sgarro per portarlo sempre di più alla forma perfetta»