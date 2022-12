Napoli, Sabatini: "Kvaratskhelia? Non vale niente, non lo venderanno"

07-12-2022 13:07

In una diretta su Twitch, Walter Sabatini ha elogiato il mercato del Napoli e soprattutto Kvaratskhelia: “Viene da un territorio calcisticamente sconosciuto. Prendere un giocatore in Argentina o in Brasile è facile, prenderlo in Georgia… Io l’ho preso un giocatore in Georgia anni fa, era molto forte ma un po’ co*lione: Mchedlidze. Fece gol a Torino con la Juve all’esordio col Palermo, e vincemmo. Kvara è una locomotiva di Guccini, rivoluzionaria. Quando lui parte fa le rivoluzioni”.

Sabatini continua: “Quanto vale? Non vale niente. Perché non lo venderanno. Anche Kim mi ha stupito molto. In generale la campagna acquisti del Napoli è più che lodevole. Hanno fatto tutte scelte coraggiose e indovinate. Sono ammirato da quello che hanno fatto. E anche leggermente invidioso”.