Napoli-Salernitana: arriva la clamorosa richiesta del Comune partenopeo

Una richiesta decisamente insolita che arriva dal Comune di Napoli che per motivi di ordine pubblico ha chiesto il rinvio a domenica della gara tra Napoli e Salernitana in programma sabato

24-04-2023 18:24

Il Napoli si avvicina a larghi passi verso il sogno scudetto. Il gol di Raspadori ha regalato la vittoria agli azzurri nei minuti di recupero all’Allianz Stadium scatenando la festa azzurra negli spogliatoi. Ora però bisogna completare l’opera con la gara contro la Salernitana e la speranza di un passo falso della Lazio sul campo dell’Inter.

Napoli-Salernitana: arriva la richiesta del Comune

A inserirsi in questa situazione è il Comune di Napoli che ha fatto una richiesta alla Lega e alla Figc con la possibilità di spostare ala giornata di domenica la gara tra Napoli e Salernitana in programma sabato alle ore 15. Una richiesta dettata da motivi di ordine pubblico e di sicurezza in città. Gli azzurri vanno alla ricerca di un successo nel derby campano e sperano in un pareggio o una sconfitta della Lazio a San Siro, per rendere matematica la conquista dello scudetto.

Napoli-Salernitana: il comunicato emesso dal comune

Il Comune di Napoli ha esplicitato la sua richiesta attraverso un comunicato pubblico. “In considerazione della oramai probabile vittoria dello scudetto da parte della squadra partenopea ed al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza e di prevenire eventuali episodi incresciosi dovuti al caos che si potrebbe generare durante la due giorni prevista per gli incontri della 32esima giornata, si chiede di valutare l’opportunità di discutere al tavolo di sicurezza per considerare il posticipo della gara Napoli-Salernitana a domenica 30 aprile alle ore 12:30 in concomitanza con l’incontro di calcio Inter-Lazio”.

Napoli-Salernitana: la richiesta fa discutere i social

La richiesta del Comune di Napoli di posticipare la partita tra Napoli e Salernitana fa subito discutere. I tifosi partenopei vorrebbero che il match si giocasse nella giornata di domenica come si legge nel messaggio di John: “Se in Lega e Figc fossero svegli e ci tenessero davvero al movimento calcio, Napoli-Salernitana si giocherebbe in contemporanea con Inter-Lazio”.

Calendario intasato: l’ipotesi rinvio sembra complicato

Sembra però molto difficile che da parte di Lega e FIGC arrivi la decisione di spostare il match alla giornata di domenica. Il Napoli infatti sarà ancora una volta impegnato in campionato nel match sul campo dell’Udinese in programma martedì 2 maggio e occorre giocare almeno a 72 ore di distanza tra una gara e l’altra. Non è ancora arrivata una decisione definitiva ma al momento la posizione della Lega di Serie A sembra molto rigida e non intenzionata a rinviare la gara.