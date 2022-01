Napoli-Salernitana: Pairetto flop, labiale Insigne inchioda l'arbitro

24-01-2022 08:59

Ha finito per scontentare tutti e non è facile: deludente l’arbitraggio di Luca Pairetto nel derby tra Napoli e Salernitana al Maradona, una gara da terza fascia che sulla carta non avrebbe dovuto creare problemi al fischietto piemontese. Si è lamentato in avvio il Napoli per un rigore non concesso e per la fiscalità con cui era stato annullato il gol di Juan Jesus, prima della correzione del Var, poi è stata la squadra granata a sentirsi penalizzata per due rigori contro fischiati e l’espulsione di Veseli.

L’ironia del ds della Salernitana sui rigori dati al Napoli da Pairetto

Con una squadra completamente rimaneggiata per le tante assenze dovute al Covid la Salernitana si è battuta con orgoglio e bruciano le decisioni di Pairetto, come ha sottolineato con ironia il ds Walter Sabatini a caldo: “Hanno ripristinato le regole della piazzetta che tre corner è rigore? Il Napoli ha vinto perché è allenato da un grande, però non capisco dove c’era il rigore”

Sotto accusa entrambi i penalty, anche quello realizzato da Insigne. C’è un video di Dazn che dissiperebbe ogni dubbio. Lo pubblica Tuttosalernitana e si vede lo stesso capitano del Napoli, Lorenzo Insigne a dire ai compagni che non era rigore come si evince chiaramente dal labiale.

Per Marelli non c’era rigore su Mertens

Anche Luca Marelli boccia Pairetto. Il moviolista di Dazn dice: “Sul rigore reclamato da Mertens non c’è nulla, solo una piccola trattenuta ma quello non è rigore. Penalty di Elmas? Non c’è nessun contatto basso, ma solo un piccolo contatto alto e non capisco perchè queste azioni non vengano riviste al Var. Veseli qui viene ammonito e poi espulso sul rigore di Insigne. Il fatto che il pallone tocchi prima il fianco e poi il braccio non vuol dire nulla, perchè il braccio è alto ed aumenta il volume del corpo”…

Saccani boccia Pairetto in Napoli-Salernitana

Anche il moviolista Rai dà un voto basso a Pairetto: “Deludente sia lui che Banti che era al Var. Sul primo rigore concesso agli azzurri c’è un contatto veniale di Veseli ma per me non è rigore, anche sul secondo penalty le braccia sono in posizione non congrua ma la palla tocca prima il fianco, per me non c’è rigore e non c’è espulsione”.

