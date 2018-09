Napoli, Sarri vuota il sacco e si scaglia contro De Laurentiis

Maurizio Sarri in un'intervista a Il Mattino torna a parlare del Napoli dopo il burrascoso addio estivo e il suo trasferimento al Chelsea.

Nel mirino il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis: "Ero a cena con Pompilio, il collaboratore di Giuntoli, con cui stavo discutendo proprio se restare o no. Abbiamo acceso la tv e abbiamo visto l'ingresso alla Filmauro di Ancelotti. Perché non sono più l'allenatore del Napoli? Ancora non lo so. Bisogna chiederlo alla società. Ma ora ho il Chelsea, e sono felice. C'erano dei motivi per cui volevo rimanere al Napoli e c'erano dei motivi per cui avevo delle perplessità. Il contratto che ha voluto il presidente prevedeva una clausola rescissoria con scadenza 31 maggio e invece il 21 maggio hanno fatto il contratto ad Ancelotti".

Il rapporto con il patron: "Gli sono grato perché mi ha fatto allenare la squadra che ho nel cuore, se sono qui al Chelsea è perché ho allenato il Napoli. Per il resto il De Laurentiis a cui voglio bene è sicuramente il figlio Eduardo".

Poi rivela un retroscena sull'addio di Higuain: "Era un campione affermato e con me, che arrivavo dall'Empoli dove ero una specie di signor nessuno, si è messo senza esitazione e con semplicità a disposizione: non è vero che ha tradito Napoli, ha voluto lasciare Napoli perché il presidente del Napoli era De Laurentiis".

Il ricordo più amaro di Napoli sono le parole d'accusa di De Laurentiis dopo la gara con il Real al Bernabeu: "Non ho mai snobbato, ho sbagliato solo una partita, quella di andata con il Lipsia, che ci è costata la qualificazione. Ma era obbligatorio fare tutti quei cambi perché il sogno del gruppo e della città era lo scudetto".

Il momento più bello: "Nulla è stato più bello che vincere allo Juventus Stadium. Una notte unica. A livello umano l'amore di ogni giorno dei napoletani nei miei confronti".

Non esclude un ritorno: "Può essere l'obiettivo concludere la carriera al Napoli. Ma prima voglio rimanere al Chelsea, in questo splendido club, ancora per tantissimo tempo. Qui è tutto stupendo, non c'è nulla che non vada bene. Un sogno allenare questo club".

