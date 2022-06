06-06-2022 14:30

Se l’attacco del Napoli sembra avere le porte girevoli – di oggi la notizia che la distanza tra il club e Dries Mertens sul rinnovo del contratto del belga s’è allargata – il centrocampo della prossima stagione potrebbe essere praticamente identico a quello del campionato appena concluso.

Napoli col dubbio Fabian

L’unico giocatore che potrebbe salutare il Napoli è Fabian Ruiz, centrocampista con il contratto in scadenza nel 2023 e che potrebbe essere ceduto per evitare che vada via a parametro zero al termine della prossima stagione.

Se il Napoli trovasse un acquirente per Fabian, avrebbe bisogno di un rimpiazzo all’altezza: secondo il Corriere dello Sport il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli ha individuato in Carlos Soler, 25enne centrocampista che non ha rinnovato il suo contratto con il Valencia, in scadenza a giugno 2023. Ragione che ha fatto precipitare la sua valutazione: fino all’anno scorso il club spagnolo chiedeva oltre 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che ora invece potrebbe partire per una cifra sensibilmente più bassa.

Il tuttocampista Soler per il Napoli

Il Napoli monitora Soler, giocatore impostosi nella Liga come esterno d’attacco, ma trasformatosi negli ultimi due campionati in tuttocampista in grado di brillare anche davanti alla difesa: in questa stagione Soler ha giocato prevalentemente in mezzo, da interno in un centrocampo a tre oppure come elemento del “doble pivote”.

Soler porterebbe versatilità, tecnica e anche feeling con il gol – ben 11 le sue reti quest’anno nella Liga – ma arriverebbe soltanto in caso di partenza di Fabian. I tifosi del Napoli sperano, ma alcuni si dimostrano scettici sul possibile arrivo dello spagnolo.

I tifosi del Napoli vorrebbero lo spagnolo

“Soler è un ottimo calciatore anche se un po’ diverso da Fabian Ruiz – dice Adrian su Facebook – Non sarà, però, facile battere la concorrenza dei top club mondiali (e il Napoli non partecipa ad aste)”. “Bel nome, ma intorno al Napoli ci sono sempre tanti se…”, aggiunge Giuseppe.

Gianluca però non ci sta: “Intanto il Napoli ha concluso già tre acquisti a titolo definitivo e Deuloufeu è in dirittura d’arrivo”. “Soler ottimo giocatore, segna anche tanto, ma avevo letto che lo seguivano anche altri club, compresa la Juventus: prenderlo non sarà facile”, l’opione di Mario.

Franco, invece, spera resti Fabian: “Soler si dovrebbe comunque ambientare, Fabian conosce la squadra e l’ambiente, senza infortuni rimane uno dei migliori giocatori della squadra”.