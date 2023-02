Napoli, senti Lobotka: "Scudetto? Dietro di noi pensano solo alla Champions"

Il centrocampista slovacco fa le carte della stagione degli azzurri intervistato dal Mattino

15-02-2023 09:40

Sulle colonne del Mattino, Stanislav Lobotka tira i bilanci della stagione, fin qui straordinaria, del suo Napoli, lanciatissimo in campionato a +15 sull’Inter prima “inseguitrice”. E in Champions League, in cui la truppa di Luciano Spalletti sarà impegnata contro l’Eintracht Francoforte nella doppia sfida degli ottavi di finale.

“Scudetto? Non è finita con 16 partite ancora da giocare. Personalmente, però, ho l’impressione che quelli dietro di noi stiano già pensando a come ottenere il piazzamento alla prossima Champions League. Ma forse la mia è solo una speranza. In ogni caso, nessuno si illuda che possa esserci un nostro calo di concentrazione: non ci sarà fino a quando non sarà finita”.