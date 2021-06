Napoli, si scatena la rabbia dei tifosi: “E’ indifendibile”

Quel Napoli-Verona non è proprio andato giù ai tifosi partenopei. L’ultima giornata di campionato ha riservato una sorpresa amara ai tifosi del Napoli che hanno visto sfuggire la possibilità di un qualificazione in Champions League per un mancato successo dopo un match casalingo e contro una squadra che non aveva più nulla da chiedere alla stagione. Le colpe ovviamente sono andate alla società ma soprattutto a Rino Gattuso.

Esonero e nuovo ingaggio

A distanza di pochi minuti dalla fine di quella gara, il presidente De Laurentiis decise di esonerare il tecnico via Twitter. Una decisione molto criticata soprattutto perché arrivata dopo un lunghissimo silenzio stampa imposto dalla società e che non ha permesso a Gattuso di presentarsi davanti ai microfoni per mesi. Non è passato molto tempo prima dell’inizio di una nuova avventura per Gattuso che si è accasato alla Fiorentina.

Gattuso pronto all’addio

A distanza di poco più di 20 giorni però Rino Gattuso sembra sul punto di lasciare la Fiorentina. Il tecnico avrebbe avuto uno scontro con il presidente Commisso legato alle scelte di mercato e potrebbe lasciare la squadra viola anche in giornata, e al suo posto potrebbe arrivare Claudio Ranieri. Secondo alcuni giornalisti la frattura tra il tecnico e la dirigenza viole sarebbe incolmabile, per altro invece restano ancora dei margini di manovra.

Tifosi Napoli: E’ indifendibile

La notizia del possibile addio di Gattuso alla Fiorentina riaccende le polemiche anche in casa Napoli. Il tecnico calabrese ha ricevuto tantissime critiche nel corso della sua avventura partenopea a la mancata qualificazione in Champions ha lasciato uno strascico di polemiche. “Quale squadra di calcio lo sceglierebbe adesso come allenatore? Dopo che è venuto allo scoperto che dietro di lui c’è un procuratore che ricatta le società e detta le regole”. E ancora: “Apro Twitter e scopro che Gattuso è riuscito a farsi cacciare dopo appena 20 giorni. Sarà sicuramente colpa di De Laurentiis, giusto?”. I tifosi del Napoli sembrano avere davvero il dente avvelenato: “Chissà se anche in questa occasione i suoi amici giornalisti riusciranno a farlo passare dalla parte della ragione? E’ un personaggio indifendibile”.

La delusione dei tifosi viola

Ma ovviamente i più delusi in questo momento sono i tifosi della Fiorentina che speravano nell’inizio di un nuovo progetto. Tanti se la prendono con il tecnico, ma molti di più con il club e con il presidente Commisso: “A questo punto deve pensare seriamente alla cessione della società – scrive – Stefano – Il ribaltone Gattuso può essere la pietra tombale della sua gestione, la credibilità della Fiorentina sta sprofondando. Ma la colpa sarà sempre degli altri”. E ancora: “Si conferma l’inadeguatezza di Commisso e della sua pessima dirigenza ma sinceramente anche Gattuso non ha fatto questa grande figura. Vediamo chi arriva al suo posto”.

SPORTEVAI | 17-06-2021 08:27