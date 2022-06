Napoli, si tenta di convincere Koulibaly a rinnovare

04-06-2022 10:15

In questi giorni si sta facendo un gran parlare del centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, forte centrale difensivo in trattativa coi partenopei per il rinnovo di contratto. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis come al solito ha messo il tutto in toni sbagliati, filosofici, quasi spirituali, invece che concentrarsi sul pagare adeguatamente i propri giocatori. L’ennesima uscita in felice per patron azzurro potrebbe aver compromesso le trattativa, ma la dirigenza non si è ancora arreso.

Il Corriere dello Sport parla proprio di Koulibaly, che ha un contratto fino al 2023 e un valore di mercato in calo, ma che il Napoli non vorrebbe mai fare scendere sotto i 40 milioni di euro. Ecco la fretta di risolvere la cosa, in un modo o nell’altro.