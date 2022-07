Napoli: Simeone nel mirino di Giuntoli

19-07-2022 08:39

SI lavora sul parco attaccanti in casa Napoli.

Sicuro e stra confermato Victor Osimhen, il club partenopeo cerca un degno sostituto per far rifiatare il campione nigeriano in una stagione lunga e particolare. Ecco perché il ds Giuntoli, secondo quanto si apprende sulle colonnedell’edizione odierna de Il Mattino, ha messo nel mirino Giovanni Simeone. La trattativa per il giocatore del Verona che potrebbe essere una valida alternativa a Victor Osimhen è ben avviata e a quanto pare, da Verona dicono che ci sarebbe anche l’ok da parte dell’attaccante e di suo padre che vedono di buon occhio il trasferimento in Campania.

“L’operazione va formalizzata quando Petagna andrà al Monza: Simeone. Affare in dirittura d’arrivo, con Giovanni che ha già l’accordo con il ds Giuntoli, con la benedizione di papà Diego, il tecnico dell’Atletico Madrid, che aveva Maradona come idolo assoluto”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE