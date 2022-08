Napoli, Spalletti attacca i tifosi viola e si sbilancia su Ronaldo

28-08-2022 23:36

Al termine del match pareggiato 0-0 contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Kvara in difficoltà? Ha giocato sotto il suo livello, si è intestardito nel portare palla. Ha subito un po’ di fisicità e un po’ di fatica in alcuni momenti. Raspadori oggi è entrato bene, ha creato questo movimento che permetteva di trovarlo libero sulla trequarti. È stato sfortunato in un paio di occasioni. Lui tra le linee è bravo a ricevere palla. La palla addosso non la soffre”.

Napoli, le parole di Spalletti

Il Napoli ha ceduto tanti giocatori importanti come Insigne, Mertens e Koulibaly e i pronostici a inizio campionato non erano a favore degli azzurri. Spalletti ha ammonito la stampa dichiarando: “Avete fatto male i conti, sono arrivati sostituti all’altezza. Fabian, che non si è mai visto, è stato sostituito da Ndombele, così come Petagna con Simeone, Mertens con Raspadori e Insigne con Kvara. C’è tanto lavoro da fare, nel ritrovare la personalità di quelli che sono andati via”.

Napoli, Spalletti torna a parlare di Ronaldo

Tornando sulla suggestione Cristiano Ronaldo, Spalletti ha preferito glissare: “Non ho tempo per pensarci. Ho una squadra da far carburare. Si guarda quello che succede. Se una società viene e ti offre 100 milioni per un calciatore è difficile non prendere in considerazione l’offerta“.

Napoli, Spalletti contro i tifosi della Fiorentina

Infine una polemica. Al termine del match concluso per 0-0 c’è stato qualche tafferuglio tra le fila azzurre e viola. Spalletti invece si è confrontato con alcuni tifosi avversari e non ha usato giri di parole: “Il pubblico della Fiorentina si sa che offende dall’inizio alla fine della partita. Con dei bambini vicino, una maleducazione che è una roba incredibile. Hanno dei bambini a due metri e continuano a dire ‘La tu’ mamma, La tu’ mamma’…. Sono maleducati professionisti”.