Napoli, Spalletti non ci sta: "Quello non è mai rigore"

17-02-2022 21:35

Soddisfatto a metà, perché il secondo tempo non è proprio piaciuto a Luciano Spalletti. Resta l’ottimo risultato, ma il tecnico chiede di più al Napoli. Queste le sue parole al termine della sfida contro il Barcellona.

“Non ce l’abbiamo fatta più a stare corti, ci siamo abbassati troppo. E quando lo fai con loro diventa un problema. Sono cose che non dovevamo fare, però la loro qualità è indubbia. Ci sono questi momenti dentro la partita, dove non riusciamo a organizzare una pressione alta, si porta palla indietro mentre gli altri salgono, sono cose su cui dobbiamo crescere. Poi è chiaro che loro hanno fisicità, hanno questi uno contro uno sugli esterni dove ti mettono in difficoltà. Ma dobbiamo fare dei passi in avanti. Il ritorno? Stasera nel primo tempo abbiamo fatto vedere di aver giocato alla pari con loro. Nel secondo tempo hanno tenuto il pallino in mano e abbiamo sofferto, però sono cose che si mettono a posto: quello che facciamo in un tempo lo possiamo fare tutta la partita”.

Sul calcio di rigore, l’opinione è netta e definitiva:

“Con tutta l’onestà intellettuale dico che meritavano il pareggio, ma il rigore è inesistente. Non cambia direzione, la tocca col mignolo e il pallone non cambia direzione. Mi sembra anche abbastanza giù, abbastanza naturale. O si mette le mani indietro, che ti limita a livello di movimento, ma il braccio non è neanche apertissimo. E poi tocca il mignolo: la palla non cambia direzione per niente, va dove doveva andare. Io posso essere disponibile quanto volete e loro hanno meritato il pari, però questo non è calcio di rigore”.

Un commento anche sulla prova di Victor Osimhen:

“Nella scelta dei movimenti deve imparare ancora delle cose, nel secondo tempo ha preso 4-5 fuorigioco che lui deve sapere di essere in fuorigioco. Quando fa questi strappi è uno che ti fa respirare e ti tiene occupato il reparto. La richiesta nei suoi confronti è sempre la stessa, poi è il palleggio dei centrocampisti che deve chiamare fuori un centrale difensivo e allora si libera quello spazio lì come hanno fatto loro nel secondo tempo. Noi in questo dobbiamo fare dei passi in avanti”.Sapevamo che giocavamo al Camp Nou contro il Barcellona, è sempre difficile. Hanno giocatori di qualità, dovevamo correre tanto: alla fine siamo soddisfatti soprattutto del risultato”.

OMNISPORT