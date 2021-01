Napoli-Spezia, le parole di Vincenzo Italiano

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha presentato la partita contro il Napoli di Rino Gattuso in programma domani valevole per i quarti di finale di Coppa italia.

Queste le sue parole:

” ragazzi di Gattuso hanno intenzione riscattarsi dopo il ko di Verona, pertanto sono sicuro che li troveremo ancor più agguerriti del solito e quindi dovremo cercare di dare ancora una volta il massimo, proprio come abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Essere approdati ai quarti di finale è motivo di orgoglio e soddisfazione, affronteremo una squadra fortissima, che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a sconfiggere. Nonostante ciò il Napoli resta una delle squadre italiane più forti”.

OMNISPORT | 27-01-2021 15:19