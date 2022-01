Napoli, spunta l'idea Gatti: molte big su di lui

18-01-2022 20:03

Come molte squadre di Serie A, anche il Napoli inizia a pensare ai colpi per giugno. Uno dei nomi che molte formazioni del massimo campionato stanno monitorando è Federico Gatti. Il difensore classe ’98 del Frosinone è uno dei prospetti migliori del calcio italiano e varie squadre, non solo di Serie A, hanno messo gli occhi su di lui.

Come riporta Tuttosport, la valutazione che ne fa il Frosinone è di 10 milioni di euro cash. Al momento il Torino di Ivan Juric ne ha offerti 8, ma il Napoli è pronto al rilancio per non farsi scappare un ottimo prospetto del calcio nostrano. Sul giovane difensore anche Juventus, Bordeaux, Atalanta e Fiorentina.

