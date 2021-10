Frosinone, Grosso: "Partiamo per prendere il bottino pieno"

Domani il calendario di Serie B proprone un’interessante Cosenza-Frosinone. Entrambe le formazioni sono chiamate a riscattare l’ultimo turno di campionato in cui entrambe hanno lasciato agli avversari l’intera posta. Il Cosenza ha perso ad Alessandria (1-0) mentre il Frosinone è scivolato tra le mura amiche contro il Cittadella.

Il Frosinone è al limite della zona play off e per disputare un campionato più in linea con le aspettative serve ingranare una marcia più alta. Il Cosenza invece punta ad una salvezza tranquilla e deve evitare cali di tensione come accaduto prima della sosta.

Della trasferta in Calabria, nella consueta conferenza pre partita, ne ha parlato proprio l’allenatore gialloblù, Fabio Grosso: “Le soste servono per lavorare, per recuperare, per riprendere le giuste energie e stare col piede sull’acceleratore: per dire quanto è stata importante è presto, lo vedremo nelle gare a venire, ma quel che è certo è che i ragazzi hanno lavorato molto bene, ci stiamo preparando alla grande per fare una gara al top a Cosenza, su un campo impegnativo. Tutte le gare che arrivano sono importanti, noi partiamo per prendere il bottino pieno, consapevoli delle insidie che ci attendono: hanno ottenuti tanti punti i calabresi, specie in casa, ma noi abbiamo le qualità per fronteggiarli, dobbiamo esser bravi a metterle in campo”.

Ecco come vede il Cosenza il tecnico dei ciociari: “Il Cosenza, pur essendosi costruita sul finale per le note vicissitudini passate, ha già una ben precisa identità, è giovane e frizzante. E’ una squadra che sa giocare a calcio, ama difendersi ma sa anche ripartire: sappiamo che tipo di partita sarà, in casa come ho detto hanno sempre fatto bene ma noi cercheremo di invertire la loro rotta per invertire anche la nostra”.

Infine due parole sulla formazione dei suoi: “Aver ritrovato Maiello ci apre a più soluzioni, quelle non mancano, e di volta in volta cercheremo di provare a fare la formazione migliore per la gara che verrà. Sarà importante avere comunque il giusto equilibrio per cercare di fare una gara gagliarda e di valore, con quelle è molto possibile uscire con un risultato positivo. Assenti? Mi auguro che Szyminski possa essere a disposizione, è tornato ad allenarsi parzialmente con noi: a ogni modo abbiamo anche in questo caso le soluzioni”.

OMNISPORT | 15-10-2021 13:01