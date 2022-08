Napoli: sul taccuino di Giuntoli il nome di Ndombele

09-08-2022 23:52

Tanguy Ndombele è sul taccuino della dirigenza del Napoli per rinforzare il centrocampo di Spalletti in questo finale della sessione estiva di mercato. Si lavora ad un colpo stile Anguissa, riuscito ottimamente durante l’estate di dodici mesi fa. Gli azzurri vorrebbero ripetere la stessa procedura con il francese il cui cartellino è di proprietà del Tottenham. Ndombele è sulla lista delle cessioni e sarebbe preferito dalla Roma nel caso di una cessione di Nicolo Zaniolo in cui dovrebbero essere presenti delle contropartite tecniche.