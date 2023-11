Napoli, tensioni tra tifosi dell'Union Berlino e la polizia

Circa in 200 in felpa beige hanno scorrazzato per la città

08-11-2023 15:39

Tensione e qualche tafferuglio tra le forze dell’ordine e circa 200 tifosi dell’Union Berlino, la squadra che domani affronterà il Napoli in Champions league, che hanno scorrazzato in serata in varie parti della città. I tifosi tedeschi, con indosso tutti una felpa beige, si sono mossi in gruppo per poi sparpagliarsi quando polizia e carabinieri hanno cercato di contenerli. Contatti tra forze dell’ordine e ultras si sono avuti in corso Umberto e via Medina, non lontano dalla Questura, mentre a Piazza Dante, nel centro storico di Napoli, ci sono stati lanci di fumogeni e petardi da parte dei tedeschi. In alcune occasioni è stato risposto dalle forze dell’ordine con dei lacrimogeni. Il gruppo si è ritrovato infine in piazza Garibaldi, a ridosso della stazione ferroviaria, dove i tifosi dell’Union Berlino alloggiano in alcuni alberghi della zona. La situazione ora è tranquilla. Per domani è previsto l’arrivo di altri sostenitori della squadra tedesca. (immagini Fusco)