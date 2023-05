Seduta mattutina per la banda di Lucino Spalletti: si prepara, con la testa libera, la trasferta brianzola dell'U-Power Stadium

11-05-2023 16:36

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match all’U-Power Stadium di Monza in programma domenica per la 35esima giornata di Serie A, con fischio d’inizio alle 15. Il gruppo a disposizione di mister Luciano Spalletti ha iniziato la sessione con attivazione e torello.

Successivamente la squadra ha svolto circuito di forza e partita a campo ridotto. Il terzino portoghese Mario Rui ha fatto palestra e terapie. L’attaccante esterno messicano Hirving Lozano ha effettuato terapie iniziando l’iter riabilitativo dopo l’infortunio al ginocchio.