Napoli, tifosi in ansia: E se fosse lui ad andar via?

Sono giorni intensi in casa Napoli. La mazzata della mancata qualificazione alla Champions e il repentino benservito dato a Gattuso subito dopo la conclusione della sfida col Verona hanno velocizzato l’inizio della rivoluzione pianificata in realtà da tempo dal presidente De Laurentiis. E se per la questione allenatore sembra che la scelta sia caduta sul portoghese Sergio Conceicao, rimane da definire il futuro di alcuni giocatori chiave del club azzurro. In primis quello del capitano: Lorenzo Insigne.

Insigne, rebus rinnovo

L’attaccante di Frattamaggiore e il Napoli avevano deciso, di comune accordo, di sedersi attorno a un tavolo nel corso dell’estate per discutere di rinnovo. Il contratto di Lorenzo scade nel 2022, la proposta presentata a De Laurentiis dal procuratore Pisacane – prolungamento di 5 anni a 6 milioni netti a stagione, di fatto un rinnovo “a vita” – non ha incontrato il favore del presidente. Che anzi, per la politica del taglio degli ingaggi (a maggior ragione dopo il fallimento della Champions) vorrebbe limare lo stipendio del capitano, facendolo scendere a 3,5 milioni netti più un altro milioncino di bonus; in pratica, quanto percepito da Insigne oggi.

Insigne e le difficoltà tattiche con Conceicao

Ci sono poi dei ragionamenti di natura tecnica e tattica da fare. Il modulo prediletto da Sergio Conceicao, quello con cui ha trovato la giusta quadratura quest’anno al Porto dopo una prima fase di difficoltà, è il 4-4-2. Insigne ha sempre dato il meglio di sè da attaccante sinistro nel tridente, giocare da esterno puro gli farebbe perdere d’efficacia in fase offensiva, costringendolo essenzialmente a compiti di maggiore copertura. Insomma, non sarebbe certamente Insigne l’uomo al centro del nuovo progetto del Napoli, come il capitano si sarebbe aspettato dopo un campionato assai positivo, in cui ha stabilito il suo record di segnature: 19.

Insigne va via? Napoletani in ansia

La questione rinnovo di Insigne tiene sulle spine i tifosi partenopei. Per alcuni può togliere il disturbo anche subito: “A 30 vuole 6 milioni di euro per poi fallire tutti i match da dentro o fuori. Per quanto mi riguarda, può andare tranquillamente altrove”. E ancora: “È il primo che deve andare via visto come sono andate le cose per la qualificazione in Champions. Poi, non dimentichiamoci l’ammutinamento”. Per molti altri, però, Insigne è insostituibile: “Ma voi che razza di tifosi siete! Insigne quest’anno è stato il migliore…tranne l’ultima partita che erano tutti sottotono. Forse fa bene ad andarsene, non lo meritate”. Oppure: Quest’anno tante volte ha dato una svolta alle partite con gol e assist e qualche giorno fa lo si osannava a miglior talento italiano. Adesso tutti a pregare che vada via. Mah”. Altro commento pro Insigne: “Devono trovare un punto d’incontro, Insigne e il Napoli. Non riesco a immaginare gli azzurri senza di lui”. Mentre un tifoso si appella proprio al giocatore: “Credo che in altre squadre non avresti tutta questa dominanza che hai nel Napoli. Prendi esempio da Hamsik che non ha mai chiesto aumento ma giocava per amore di squadra e cittá”.

SPORTEVAI | 25-05-2021 10:34