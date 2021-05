Napoli, De Laurentiis ha scelto l'erede di Gennaro Gattuso

Colpo di scena a Napoli: Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto il sostituto di Gennaro Gattuso per la panchina azzurra. Dopo il pareggio contro il Verona, il presidente partenopeo ha ufficializzato sui social l’addio del tecnico, ringraziandolo per i 2 anni trascorsi insieme.

La mancata qualificazione in Champions League è stato un duro colpo per i tifosi napoletani e per lo stesso Gattuso, che però aveva già rotto da tempo con De Laurentiis. Il suo futuro sarebbe stato molto probabilmente ugualmente lontano da Napoli.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis avrebbe scelto Sergio Conceicao come sostituto di Gennaro Gattuso: il tecnico del Porto dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Recentemente, l’ex centrocampista di Lazio e Inter è stato accostato sia alla panchina dei biancocelesti che a quella del Napoli.

Senza Champions, il suo mancato arrivo era dato quasi per scontato. Per il Corriere dello Sport non sarà così, Conceicao è pronto a iniziare un nuovo ciclo col Napoli ed è ben contento di tornare in Italia, dove si è reso protagonista soprattutto a Roma vincendo lo scudetto con la Lazio nel 2000.

Una sorpresa per la maggior parte dei tifosi azzurri, viste le voci di Allegri o Spalletti nei giorni passati. Alla fine ad averla vinta sarà probabilmente Sergio Conceicao, che in stagione ha eliminato la Juventus in Champions League agli ottavi.

OMNISPORT | 24-05-2021 13:54