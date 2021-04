Bufera su Marchegiani, tifosi Napoli furiosi

Il Napoli ha battuto 5-2 la Lazio in un match dalle mille emozioni. Una vittoria e tre punti che consentono alla squadra di Gattuso di continuare la lotta per un posto in Champions League ma il giorno dopo non mancano le polemiche su entrambi i versanti.

Arbitraggio e telecronaca

I tifosi della Lazio si lamentano per gli episodi arbitrali che hanno indirizzato la sfida del Diego Armando Maradona, il rigore concesso dal VAR per un fallo di Manolas (che ha di fatto cancellato il rigore ed espulsione che ci sarebbero stati a favore della Lazio) e un presunto fallo di mano di Mertens in occasione dell’azione che ha portato al raddoppio di Politano sono i temi più dibattuti dai tifosi biancocelesti.

Ma nella parte di chi si lamenta ci sono anche i tifosi del Napoli che si scagliano contro la telecronaca di Sky del duo Trevisani-Marchigiani. Sotto accusa soprattutto il commento tecnico dell’ex portiere della Lazio che viene definito troppo di parte dai tifosi del Napoli: “Un minuto di raccoglimento per la coppia Trevisani-Marchigiani. Sono distrutti”, scrive un ironico Juan. Anche Enzo se la prende con l’ex portiere: “”La trattenuta di maglia. Il Var non l’ha presa neanche in considerazione”, ormai Marchegiani inizia a farmi tenerezza come in quel derby”.

Sono tanti i commenti contro l’ex portiere della Lazio definito troppo di parte: “Marchegiani che piange che il VAR non considera ogni tocco in area che subiscono quelli della Lazio, è quasi ai livelli di telecronaca del tifoso”. Anche Gabriele è arrabbiato: “Ma come si fa a mettere Marchegiani al commento tecnico in una partita della Lazio”.

Riscatto Napoli

La prova contro la Lazio ha dato fiducia a tutto l’ambiente napoletano. I tifosi continuano a sperare in una qualificazione alla Champions League anche se la squadra di Gattuso non potrà sbagliare più nulla fino alla fine della stagione e l’immagine di un Mertens che esulta fa il giro del web: “Dedico queste due foto a Marchegiani – scrive Andrea – Ti vogliamo bene, non piangere troppo”.

SPORTEVAI | 23-04-2021 10:18