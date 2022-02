Napoli, tifosi pronti a sacrificare Osimhen pur di arrivare a quei due

23-02-2022 20:46

Al Napoli che si prepara a dire addio a Lorenzo Insigne, pronto a trasferirsi in Canada per tentare l’avventura in Mls al termine della stagione, l’estate potrebbe riservare ulteriori sorprese, anche inattese. Il reparto che dovrebbe subire i maggiori ritocchi sarà, senza molti dubbi, l’attacco.

Napoli, rivoluzione in attacco

Detto della scelta del capitano, a salutare con molta probabilità Napoli sarà anche Dries Mertens. Due addii che segneranno letteralmente la fine di un’epoca. La situazione meno chiara potrebbe però riguardare una, finora inattesa, partenza di Victor Osimhen. A mettere gli occhi sul nigeriano ex Lille ci sarebbero lo United e il Newcastle e, per una cifra congrua, il presidente De Laurentiis non si opporrebbe di certo, andando poi a sfidare mezza Serie A per portare sotto il Vesuvio i due gioielli del Sassuolo, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca.

Napoli, l’indiscrezione di Bargiggia

A rivelarlo è l’indiscrezione rilanciata su Twitter dal giornalista ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia, che letteralmente sgancia la bomba, e scrive:

Scamacca e Raspadori sono due obbiettivi valutati attentamente dal Napoli se partiranno Osimhen e Mertens. Quasi sicuro il secondo; per 100 mln anche il nigeriano (Newcastle e United ipotesi ad oggi) va sul mercato.

La reazione dei tifosi del Napoli sull’addio di Osimhen

Non mancano i commenti dei tifosi, che sembrano essere ben disposti ad accettare lo scambio. C’è chi scrive: “Ci sta come ragionamento perché per ADL nessuno è incedibile lo disse chiaramente. Però con gli introiti della Champions potrà resistere ad eventuali proposte per Osimhen. Poi dipende dall’offerta. A 100 ci si porta a piedi. Scamacca e Raspadori sono ok” e ancora: “Ci sta, 100 milioni ad oggi sono una fortuna“, “Si si per carità, io anche da tifoso sfegatato del Napoli non penso che in nigeriano nato a Lagos abbia l’attaccamento alla maglia che potrei avere io, quindi se arriva un’offerta del genere non ci penso mezzo secondo…“. “Sei un vile affarista, pur di guadagnare qualcosa illudi noi tifosi napoletani VERGOGNATI”, scrive sarcasticamente un tifoso.

