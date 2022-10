Napoli, tra i convocati per l'Ajax c'è anche Osimhen

12-10-2022 16:10

Seduta di rifinitura per il Napoli di Luciano Spalletti, in vista del match di questa sera contro l’Ajax per la quarta giornata di Champions League in programma allo stadio “Diego Armando Maradona” alle ore 18,45. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e successivamente ha svolto una esercitazione su calci piazzati. Terapie, infine, per Amir Rrahmani.

Diramata, poi, la lista dei convocati azzurri – Portieri: Meret, Sirigu, Idasiak. Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli. Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.