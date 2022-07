Napoli, trovato l'accordo per Ostigard

11-07-2022 23:41

In attesa di conoscere il futuro di Kalidou Koulibaly, il Napoli ha trovato un nuovo difensore centrale. Il club partenopeo ha infatti raggiunto in serata l’accordo con il Brighton per il norvegese Leo Ostigard, come riportato da Sky.

Il giocatore, in prestito al Genoa nel girone di ritorno dello scorso campionato, arriverà al Napoli a titolo definitivo. Al Brighton andranno cinque milioni più altri tre-quattro di bonus. Martedì lo scambio dei documenti, poi Ostigard sarà a Napoli per visite e firma.