Napoli, tutte le idee per il mercato di gennaio

02-01-2022 14:31

Molte sono le idee del Napoli per quanto riguarda il mercato di gennaio, alcune più percorribili di altri, ma una almeno sembra già in via di definizione: stiamo parlando di Axel Tuanzebe, 24enne congolese dello United in prestito all’Aston Villa. Si è trovato l’accordo per un prestiti oneroso a 500 mila euro. Sarà dunque azzurro per sei mesi, poi si vedrà.

Questa operazione è servita per tampinare i buchi difensivi che stanno colpendo la squadra di Spalletti. Manolas ceduto, Koulibaly sarà in Coppa d’Africa, mentre Rrhamani è ancora diffidato.

Si cerca poi anche un esterno sinistro, e qui i nomi sono tanti nella testa della società. Reinildo Mandava, mozambicano in scadenza, può essere un’occasione, oppure anche Emerson Palmieri e Parisi dell’Empoli.

In tutto ciò non dimentichiamoci della grana Insigne, che sembra già essere destinato al Toronto per giugno.

