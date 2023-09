Napoli: il Maradona accoglie Osimhen con calore, i fischi sono per Garcia 

Nessuna contestazione da parte dei tifosi per l’attaccante nei minuti antecedenti alla gara con l’Udinese, la protesta è verso il tecnico, che intanto chiude il caso Tiktok

27-09-2023 20:56

Nessuna contestazione dei tifosi del Napoli nei confronti di Victor Osimhen, che aveva cancellato le immagini con la maglia azzurra dal proprio profilo Instagram dopo il video comparso e poi cancellato sul profilo Tiktok del club, ritenuto offensivo nei suoi confronti. Fischi, invece, per il tecnico Rudi Garcia, che nel pre-partita ha provato a gettarsi le polemiche alle spalle.

Caso Osimhen, l’appello degli ultras del Napoli

Nel pomeriggio erano stati gli ultras della Curva A a prendere posizione sul caso Osimhen con un appello all’unità pubblicato sui social. Un invito ai compagni di tifo, ma che è sembrato anche un ammonimento all’attaccante nigeriano: il Napoli conta più delle individualità. “Oltre ogni singolo comportamento: la maglia resta il primo comandamento – recitava l’appello della Curva A -. Stasera invitiamo ad indossarla tutti… come un vero e proprio giuramento”.

Napoli-Udinese, l’ingresso di Osimhen al Maradona

All’ingresso in campo per il riscaldamento pre-gara Osimhen s’è comportato come sempre. Il nigeriano è stato l’ultimo a entrare sul terreno di gioco, prima di mettere piede sul terreno di gioco ha salutato lo speaker del Maradona stringendogli la mano, poi la breve preghiera prima di oltrepassare la linea laterale e iniziare il riscaldamento con i compagni.

Napoli-Udinese: il Maradona saluta Osimhen come sempre

Il momento più atteso è quello della lettura delle formazioni: chi si aspettava una contestazione da parte dei napoletani al proprio centravanti resta deluso, quando lo speaker scandisce il nome Victor, il Maradona risponde come sempre urlando “Osimhen”.

Nessun fischio, i tifosi vogliono che tra il club e l’attaccante scoppi la pace: sanno bene che il nigeriano è troppo importante. Una tirata d’orecchie arriva solo dalla Curva A, che al momento dell’ingresso in campo srotola uno striscione indirizzato a Osimhen, senza citare però l’attaccante: “Oltre ogni singolo comportamento il rispetto per la maglia resta il primo comandamento”.

Napoli-Udinese: i fischi del Maradona a Garcia

I fischi però ci sono lo stesso: sono per Rudi Garcia. Il malcontento per l’allenatore era evidente da giorni sulle pagine social dei tifosi del Napoli, ma dopo le prestazioni deludenti contro Genoa e Bologna, inframmezzate dall’incerto successo di Braga, in Champions League, la protesta del francese sbarca ufficialmente anche al Maradona.

Napoli, Garcia prova a chiudere il caso Osimhen

Garcia, dal canto suo, nel pre-partita ha provato a chiudere il caso Osimhen. “Ci siamo parlati – ha detto il tecnico -, dopo Bologna eravamo tutti frustrati e arrabbiati perché non avevamo vinto, lui in primis. Poi in questi due giorni ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato alla serenità di tutti. Ci ho parlato, lui si concentra sul campo dove a lui piace essere. Darà il suo meglio. Siamo tutti uniti, il fatto di giocare davanti ai nostri tifosi è davvero importante”.