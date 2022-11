12-11-2022 10:16

La gara Napoli-Udinese aprirà il sabato di appuntamenti del quindicesimo turno di Serie A, ultimo prima dell’avvio dei Mondiali in Qatar previsto per il 20 novembre prossimo. Le due compagini si affronteranno allo Stadio Maradona (San Paolo) alle ore 15.00.

Napoli-Udinese, Spalletti cerca l’undicesima vittoria

Per Napoli-Udinese, il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti vuole concludere questa prima parte di stagione con l’undicesima vittoria in campionato e consolidare così la prima posizione in classifica. Per farlo, però, è necessario battere un’Udinese che prima della pausa per le nazionali è stata capace di fare lo sgambetto a diverse contendenti per lo scudetto (tra cui l’Inter), salvo poi accumulare alcuni passi falsi ma comunque riuscendo a rimanere tra le prime otto. La squadra di Sottil è quindi un avversario abbastanza ostico.

Napoli-Udinese: i dubbi dei due tecnici

Nel Napoli, Spalletti dovrebbe riconfermare la stessa formazione del precedente turno, con soli due dubbi: il ballottaggio tra Mario Rui ed Olivera, con il primo favorito in quanto non andrà ai Mondiali. In attacco, con l’assenza di Kvaratskhelia, è certa la presenza di Osimhen e Lozano, con l’unico dubbio tra Raspadori ed Elmas e l’italiano che potrebbe entrare a gara in corso.

Per quanto riguarda la formazione di Sottil, c’è da registrare l’assenza di Udogie. Fuori anche Makengo (noie muscolari), oltre a Masina lungodegente e probabilmente Becao che è da valutare per un problema al flessore della gamba destra.

Napoli-Udinese: arbitra Ayroldi

A dirigere Napoli-Udinese sarà l’arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta. Avrà come assistenti Ranghetti e Del Giovane. Quarto uomo Baroni. Al Var Abisso, assistito da Nasca. Ayroldi ha incrociato l’Udinese solamente in occasione di Bologna-Udinese 2-2 il 6 gennaio 2021. Il pugliese vanta invece 2 precedenti con il Napoli per un bilancio di 1 pareggio e 1 sconfitta (a gennaio in Coppa Italia contro la Fiorentina) dei partenopei.

Dove vedere Napoli-Udinese

La partita tra Napoli-Udinese è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta su Dazn. Il match è visibile anche su Sky al canale 214 per chi ha attiva l’opzione Zona Dazn

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN

Napoli-Udinese: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Olivera, Zedadka, Ndombele, Gaetano, Demme, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Pereyra; Beto, Deulofeu. Allenatore: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Nuytinck, Ebosele, Abankwah, Buta, Arslan, Jajalo, Guessand, Nestorovski, Success, Semedo, Pafundi.