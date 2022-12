Napoli, un'offerta dal Messico starebbe tentando De Laurentiis

02-12-2022 12:37

Il Napoli sta lavorando per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato di Serie A, dove al momento è primo in classifica e dominatore sul piano del gioco e dello spettacolo. Una squadra perfetta, al momento, che al momento su trova in Turchia, nel ritiro di Antalya, dove starà per 10 giorni.

Il Corriere dello Sport oggi lancia un’indiscrezione clamorosa. Dal Messico sarebbe infatti arrivata un’offerta da un miliardo di euro per acquistare il Napoli. Una proposta che senza dubbio farà almeno riflettere Aurelio De Laurentiis, fino a questo momento determinato a non vendere nonostante il grosso interesse, anche di fondi americani.