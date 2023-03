Napoli verso l'Eintracht: Kim e Meret parzialmente in gruppo

Gli azzurri preparano il ritorno degli ottavi di finale di Champions League mercoledì al Maradona

13-03-2023 14:11

Il Napoli questa mattina si è allenato in vista dell’impegno di dopodomani contro l’Eintracht Francoforte, al Maradona, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League (calcio d’inizio alle 21, all’andata 2-0 per la squadra di Luciano Spalletti).

La squadra ha cominciato con una fase di attivazione, poi il gruppo si è esercitato sui calci piazzati, quindi seduta tecnico-tattica e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con un’esercitazione tattica su campo ridotto.

Raspadori ha fatto lavoro personalizzati in campo, Lozano è rientrato completamente in gruppo: per Kim e Meret prima parte di seduta con il gruppo, seconda di allenamento individuale.