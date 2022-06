Nations League, infortuni per Lukaku e Mbappé. L'Inter osserva

03-06-2022 22:18

La serata di Nations League non ha regalato buone notizie al Psg, al Chelsea e anche all’Inter. Durante il match tra Belgio e Olanda infatti, Romelu Lukaku si è infortunato al ginocchio dopo un brutto contrasto con Ake. L’attaccante è nel mirino dei nerazzurri, che adesso devono sperare non si nulla di grave.

Infortunio anche per Mbappé, che ha lasciato il campo in anticipo proprio come Lukaku: il francese è rimasto negli spogliatoi all’intervallo della gara con la Danimarca dopo aver subito un colpo al ginocchio nel finale del primo tempo.