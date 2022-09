Nations League, Italia-Inghilterra: le probabili formazioni

23-09-2022 08:18

L’Italia torna a giocare a San Siro un match valido per la Nations League. Avversario di turno l’Inghilterra, fanalino di coda del gruppo 3 con soltanto due punti in classifica, frutto di un pareggio con la Germania e uno proprio con l’Italia.

Tanti i problemi di organico per Roberto Mancini che deve fare i conti con parecchi infortunati, ma che non rinuncerà al suo 4-3-3. In avanti tridente inedito, con il solito Immobile assistito da Manolo Gabbiadini, che dovrebbe partire titolare, e Giacomo Raspadori favoritissimo su Grifo. A centrocampo maglia da titolare a Pobega che prende il posto di Tonali; ballottaggio tra Bastoni e Acerbi dietro.

Nell’Inghilterra, il romanista Abraham fungerà da unico riferimento in attacco, supportato da Mount, Grealish e Sterling. Tomori e Maguire saranno la coppia di centrali, mentre Trippier occuperà la corsia di destra e James quella di sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Pobega; Gabbiadini, Immobile, Raspadori. CT: Mancini.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Mount, Grealish, Sterling; Abraham. Ct. Southgate.

FAQ A che ora si gioca Italia-Inghilterra? Alle 20.45 di venerdì 23 settembre 2022 Dove si gioca Italia-Inghilterra? Allo Stadio San Siro di Milano Chi trasmette Italia-Inghilterra di Nations league? Rai1 a partire dalle 20.45