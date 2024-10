Nations League: Italia testa di serie ai sorteggi Mondiali ma può arrivare ancora terza. La situazione a due gare dalla fine

Grazie al successo della Spagna azzurri in prima fascia in base al ranking Fifa, al di là della posizione in classifica nel gruppo di Nations League

La rinascita post Europei avvenuta in Nations League consente all’Italia (e a Spalletti) di tirare un sospiro di sollievo. Già, anche grazie all’assist fornito dalla Spagna, la Nazionale ha la certezza di essere testa di serie al sorteggio per i Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

La Nations League premia l’Italia: ecco perché

Dopo aver saltato due Mondiali di fila, gli azzurri compiono un passettino importante verso le competizione più prestigiosa riservata alle nazionali. Merito del cammino in Nations League, che, dopo quattro turni, vede la squadra di Spalletti al primo posto nel Gruppo 2 di Lega A, a +1 sulla Francia e +6 sul Belgio.

E un ringraziamento va rivolto alla Spagna, che col netto successo ai danni della Serbia ha centrato la qualificazione ai quarti di finale della competizione, consentendo all’Italia di essere testa di serie ai sorteggi per le qualificazioni al Mondiale in programma il 13 dicembre a Zurigo.

Come il sorteggio di qualificazione al Mondiale 2026

La Nations League si rivela fondamentale per delineare appunto le teste di serie, che saranno le otto nazionali qualificate ai quarti di finale della competizione più le quattro migliori in base al ranking Fifa. Analizzando i risultati dell’ultima sessione di Nations che si è conclusa con le partite disputate ieri, rientrano sicuramente in prima fascia Germania, Spagna, Francia, Belgio, Inghilterra, Portogallo, Italia e Olanda.

Mancano ancora altre quattro squadre: se Croazia e Svizzera vedono il traguardo a un passo, a contendersi gli ultimi due posti saranno Ungheria, Polonia, Serbia e Danimarca.

Che cosa succede se l’Italia chiude al terzo posto

Alla Nazionale mancano le due gare più toste, quelle contro Belgio (in trasferta) e Francia (in casa), che potrebbe cambiare volto alla classifica. L’Italia, infatti, potrebbe anche chiudere al terzo posto, ma non sarebbe un dramma.

Questo per via del ranking Fifa, dal momento che gli azzurri sono preceduti soltanto dall’Inghilterra, dal Portogallo di Cristiano Ronaldo, a cui basta un solo punto, e dall’Olanda.

Nations League, tutte le classifiche

LEGA A, GRUPPO 1

Portogallo 10 (dr +4)

Croazia 7 (dr +1)

Polonia 7 (dr -2)

Scozia 1 (dr -3)

LEGA A, GRUPPO 2

Italia 10 (dr +6)

Francia 9 (dr +4)

Belgio 4 (dr -1)

Israele 0 (dr -9)

LEGA A, GRUPPO 3

Germania 10 (dr +7)

Olanda 5 (dr +2)

Ungheria 5 (dr -3)

Bosnia 1 (dr -6)

LEGA A, GRUPPO 4

Spagna 10 (dr +7)

Danimarca 7 (dr +3)

Serbia 4 (dr -3)

Svizzera 1 (dr -7)

LEGA B, GRUPPO 1

Rep. Ceca 7 (dr +1

Georgia 6 (dr +2)

Albania 6 (dr -1)

Ucraina 4 (dr 0)

LEGA B, GRUPPO 2

Grecia 12 (dr +8)

Inghilterra 9 (dr +5)

Irlanda 3 (dr -5)

Finlandia 0 (dr -8)

LEGA B, GRUPPO 3

Norvegia 7 (dr +0)

Austria 7 (dr +7)

Slovenia 7 (dr 1)

Kazakistan 1 (dr -8)

LEGA B, GRUPPO 4

Turchia 10 (dr +5)

Galles 8 (dr +2)

Islanda 4 (dr -2)

Montenegro 0 (dr -5)

LEGA C, GRUPPO 1

Svezia 10 (dr +8)

Slovacchia 10 (dr +5)

Estonia 3 (dr -5)

Azerbaigian 0 (dr -8)

LEGA C, GRUPPO 2

Romania 12 (dr +9)

Kosovo 9 (dr +5)

Cipro 3 (dr -9)

Lituania 0 (dr -5)

LEGA C, GRUPPO 3

Irlanda del Nord 7 (dr +6)

Bielorussia 6 (dr +1)

Bulgaria 5 (dr -4)

Lussemburgo 2 (dr -3)

LEGA C, GRUPPO 4

Macedonia del Nord 10 (dr +7)

Armenia 4 (-1)

Lettonia 4 (dr -5)

Far Oer 3 (dr -1)

LEGA D, GRUPPO 1

Gibilterra 5 (dr +1)

San Marino 3 (dr 0)

Liechtenstein 2 (dr -1)

LEGA D, GRUPPO 2

Moldavia 6 (+3)

Malta 6 (dr 0)

Andorra 0 (dr -3)