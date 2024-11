Non sono mancate sorprese ieri: flop della Francia con Israele e tensioni sugli spalti, riscatto dell'Inghilterra che aggancia in vetta la Grecia

La quinta e penultima giornata di Nations League ha regalato il sussulto dell’Inghilterra contro la Grecia, ma anche il poker della Norvegia suggellato dall’ex Milan Hauge. Tensioni durante Francia-Israele, con la squadra di Deschamps che si è inceppata contro la cenerentola del girone dell’Italia.

Nations League, Inghilterra ok nello scontro diretto

Vincere era l’unica arma a disposizione dei Tre Leoni per riaprire il discorso promozione diretta nel Gruppo 2 di Lega B. Obiettivo centrato: l’Inghilterra, ancora guidata da Carsley che lascerà poi spazio a Tuchel a partire dal 1° gennaio 2025, ha riscattato il clamoroso ko interno con la Grecia, andando a vincere addirittura 3-0 ad Atene grazie alle marcature di Watking e Jones, nel mezzo l’autogol di Vlachodimos propiziato da un super Bellingham.

Il blitz nella capitale greca ha permesso alla selezione inglese di agganciare in classifica la selezione di Jovanovic a quota 12, ma con il vantaggio della differenza reti a 90 minuti dal termine. La prima sarà promossa di diritto in Lega A, la seconda si giocherà il salto di categoria allo spareggio. Tutto deciso in coda: l’Irlanda batte di misura la Finlandia, che con un ruolino di marcia di sole sconfitte, retrocede in Lega C.

Flop Francia e le tensione durante la sfida con Israele

Partiamo dalla partita che interessava non poco l’Italia per le dinamiche del Gruppo 2 di Lega A. Beh, senza Mbappé, la Francia è andata a sbattere sul muro eretto da Israele, che prima della gara allo Stade de France, aveva sempre perso. Aver avuto più del 70% del possesso palla non è servito a Deschamps, che scivola a -3 dagli azzurri: domenica lo scontro diretto per la vetta a San Siro con gli uomini di Spalletti a un passo dal primo posto.

Ci spostiamo sugli spalti, dove l’attenzione era massima per via della rivalità tra le due tifoserie. Sono piovuti fischi al momento dell’inno israeliano e non sono mancati attimi di tensione tra i sostenitori delle due nazionali: l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione potesse degenerare.

Le altre partite: Norvegia forza 4 con l’ex Milan Hauge

Austria e Norvegia viaggiano a braccetto nel Gruppo 3 di Lega B. I biancorossi chiudono la questione in Kazakistan nei primi 25 minuti: apre Baumgartner, chiude Gregoritsch subito dopo l’espulsione di Marochkin.

Norvegia finalmente convincente in Slovenia: gli scandinavi si impongono 4-1 con la doppietta di Nose, l’acuto del solito Haaland a fine primo tempo, e la prodezza della meteora ex Milan Hauge, che ha posto il sigillo sul match in zona Cesarini. In Lega C successo della Macedonia del Nord ai danni della Lettonia e colpaccio delle Far Oer in casa dell’Armenia.

Nations League, le classifiche aggiornate

Lega A, Gruppo 1

Portogallo 10 pt (dr +4)

Croazia 7 pt (dr +1)

Polonia 4 pt (dr -2)

Scozia 1 pt (dr -3)

Lega A, Gruppo 2

Italia 13 pt (dr +7)

Francia 10 pt (dr +4)

Belgio 4 pt (dr -2)

Israele 1 pt (dr -9)

Lega A, Gruppo 3

Germania 10 pt (dr +7)

Olanda 5 pt (dr +2)

Ungheria 5 pt (dr -3)

Bosnia 1 pt (dr -6)

Lega A, Gruppo 4

Spagna 10 pt (dr +7)

Danimarca 7 pt (dr +3)

Serbia 4 pt (dr -3)

Svizzera 1 pt (dr -7)

Lega B, Gruppo 1

Repubblica Ceca 7 pt (0)

Georgia 6 pt (+2)

Albania 6 pt (-1)

Ucraina 4 pt (-1)

Lega B, Gruppo 2

Inghilterra 12 pt (dr +8)

Grecia 12 pt (dr +5)

Irlanda 6 pt (dr -4)

Finlandia 0 pt (dr -9)

Lega B, Gruppo 3

Austria 10 pt (dr +9)

Norvegia 10 pt (dr +2)

Slovenia 7 pt (dr -1)

Kazakistan 1 pt (dr -10)

Lega B, Gruppo 4

Turchia 10 pt. (dr +5)

Galles 8 pt. (dr +2)

Islanda 4 pt. (dr -2)

Montenegro 0 pt. (dr -5)

Lega C, Gruppo 1

Svezia 10 pt (dr +8)

Slovacchia 10 pt (dr +5)

Estonia 3 pt (dr -5)

Azerbaigian 0 pt (dr -8)

Lega C, Gruppo 2

Romania 12 pt (dr +9)

Kosovo 9 pt (dr +5)

Cipro 3 pt (dr -9)

Lituania 0 pt (dr -5)

Lega C, Gruppo 3

Irlanda del Nord 7 pt (dr +6)

Bielorussia 6 pt (dr +1)

Bulgaria 5 pt (dr -4)

Lussemburgo 2 pt (dr -3)

Lega C, Gruppo 4

Macedonia del Nord 13 pt (dr +8)

Far Oer 6 pt (dr 0)

Armenia 4 pt (-2)

Lettonia 4 pt (dr -6)

Lega D, Gruppo 1

Gibilterra 5 pt (dr +1)

San Marino 3 pt (dr 0)

Liechtenstein 2 pt (dr -1)

Lega D, Gruppo 2