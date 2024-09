Nations League, le gare di oggi: Serbia-Spagna il big-match, il programma

Semaforo verde sulla Nations League: tante partite interessanti e di alto livello. Il programma completo e dove vedere le sfide dell'Italia di Spalletti.

Tutto pronto per una nuova edizione di Nations League. Per le Nazionali è arrivato il momento di mettere alle spalle i dissapori dell’Europeo per cercare di percorrere una nuova strada. Ed è l’obiettivo dell’Italia del ct Luciano Spalletti, che dovrà confrontarsi subito in un big match: una sfida storica contro la Francia di Deschamps. Tante sono le altre gare interessanti e da appuntare sull’agenda.

Italia, subito la Francia. Spicca Portogallo-Croazia

Non sarà un match d’esordio facile per l‘Italia in Nations League (qui tutto ciò che devi sapere sul format), con gli azzurri che affronteranno la Francia al Parco dei Principi venerdì 6 agosto. E Il ct Spalletti dovrà farlo senza Barella, operato al naso, e Chiesa, non convocato per via delle partite non giocate in questo inizio di stagione. Nel programma odierno invece emergono due big match: Portogallo-Croazia e Serbia-Spagna. Cristiano Ronaldo, da poco diventato anche uno Youtuber, vorrà rifarsi dopo l’Europeo contro la nazionale di Dalic, che dopo l’addio dei migliori, è ancora in costruzione. I campioni d’Europa della Roja sfideranno invece la formazione di Stojkovic, orfana di Vlahovic, che ha dovuto respingere la convocazione per motivi di famiglia.

Il programma della Nations League

A seguire il palinsesto del primo turno di Nations League

LEGA A

05.09. 20:45 Danimarca-Svizzera

05.09. 20:45 Portogallo-Croazia

05.09. 20:45 Scozia-Polonia

05.09. 20:45 Serbia-Spagna

06.09. 20:45 Belgio-Israele

06.09. 20:45 Francia-Italia

07.09. 20:45 Germania-Ungheria

07.09. 20:45 Olanda-Bosnia-Erzegovina

LEGA B

06.09. 16:00 Kazakistan-Norvegia

06.09. 20:45 Galles-Turchia

06.09. 20:45 Islanda-Montenegro

06.09. 20:45 Slovenia-Austria

07.09. 18:00 Georgia-Repubblica Ceca

07.09. 18:00 Irlanda-Inghilterra

07.09. 20:45 Grecia-Finlandia

07.09. 20:45 Ucraina-Albania

LEGA C

05.09. 18:00 Azerbaigian-Svezia

05.09. 20:45 Bielorussia-Bulgaria

05.09. 20:45 Estonia-Slovacchia

05.09. 20:45 Irlanda del Nord-Lussemburgo

06.09. 18:00 Lituania-Cipro

06.09. 20:45 Kosovo-Romania

07.09. 15:00 Faerøerne-Macedonia del Nord

07.09. 18:00 Armenia-Lettonia

LEGA D

05.09. 20:45 San Marino-Liechtenstein

07.09. 18:00 Moldavia-Malta

Dove vedere la Nations League

Oltre alle partite dell’Italia che saranno trasmesse in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, la Nations League non sarà visibile in diretta tv. Fino alla scorsa edizione i diritti della competizione erano detenuti da Sky, che non li ha però rinnovati. La situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane, ma al momento è in una fase di stallo.