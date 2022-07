Nations League maschile: ottavo successo su dieci partite per l'Italia

07-07-2022 16:52

A Danzica, nella seconda partita della terza fase della Nations League maschile, l’Italia di Fefé De Giorgi, già abbondantemente qualificata per le Final Eight di Casalecchio di Reno, ha battuto con un po’ di fatica l’Iran per 3-1. 25-16 25-27 25-23 25-23 i parziali dei set a favore degli azzurri, nelle cui fila ha fatto il suo esordio stagionale Ivan Zaytsev, che è stato subito il miglior marcatore azzurro contribuendo all’ottava vittoria stagionale su dieci partite dell’Italia, che domani affronterà la Serbia.