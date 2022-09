25-09-2022 23:00

Tempo di verdetti in Nations League: Olanda e Croazia colgono l’obiettivo della qualificazione alle Final Four. Perde invece la Francia contro la Danimarca. Retrocedono gli austriaci e il Galles, sconfitto dalla Polonia. Vincono anche Far Oer e Lussemburgo.

Se sorride la Croazia non sorride però l’Inter, che perde Brozovic per infortunio. Le condizioni del centrocampista saranno valutate meglio le prossime ore.