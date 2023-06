Nations League, Olanda-Italia: le probabili formazioni

Finale per il terzo posto a Enschede: Roberto Mancini cambia diversi uomini rispetto alla partita con la Spagna

18-06-2023 09:12

Per la seconda volta di fila, l’Italia gioca la finalina per il terzo posto della Nations League. Dopo l’1-2 subito contro la Spagna in semifinale, oggi alle 15 a Enschede – in Olanda – gli azzurri affrontano i padroni di casa, a loro volta battuti ai supplementari dalla Croazia per 4-2.

Roberto Mancini opera diversi cambiamenti di formazione rispetto al match contro gli iberici. Lo stesso fa Ronald Koeman con gli Orange.

Ecco le probabili formazioni:

OLANDA (4-2-3-1): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong; Malen, Koopmeiners, Simons, Gakpo. C.t.: Koeman

ITALIA (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Dimarco; Cristante, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Retegui, Raspadori. C.t.: Mancini.