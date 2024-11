Nations League, il San Marino di Cevoli e Nanni nella storia: vince in Liechtenstein e si giocherà il Mondiale

Vincendo contro il Liechtenstein, la Nazionale del ct riminese ha conquistato la promozione in Serie C di Nations League, ma non solo, ha scritto letteralmente la storia del calcio sammarinese

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Il San Marino del riminese Roberto Cevoli esce con i tre punti dalla trasferta in Liechtenstein e conquista promozione nella Serie C di Nations League. Un risultato che fa segnare un record assoluto e traccia un solco epocale e indelebile della piccola nazionale, che grazie a questo exploit da record avrà per la prima volta nella storia la possibilità unica di giocarsi il Mondiale.

San Marino promossa in Serie C

La Nazionale di San Marino ha conquistato la qualificazione alla Serie C di Nations League. Inserita nel Gruppo 1 di Serie D con Gibilterra e Liechtenstein, la rappresentativa del selezionatore italiano, Roberto Cevoli, si è presa la promozione vincendo entrambe le sfide con il Liechtenstein e pareggiandone una con Gibilterra, prendendosi così il primato con 7 punti, uno in più della nazionale dell’omonimo stretto che divide Mediterraneo e Atlantico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La vittoria decisiva

A certificare il passaggio nella Serie superiore il convincente 1-3 imposto a domicilio del Liechtenstein. La serata non era, però, cominciata sotto i migliori auspici per i ragazzi di Cevoli, sotto appena prima dell’intervallo per un gol di Aron Sele. Nella ripresa, San Marino alza i giri e la ribalta grazie alle reti di Lorenzo Lazzari, Nicola Nanni (attaccante della Torres in Serie C a segno su rigore dopo il gol nell’1-1 con Gibilterra lo scorso 15 novembre), e Alessandro Galinucci, che cala il tris al 76′ e archivia la pratica.

Record e Mondiale

Un risultato, come detto, storico per la nazionale meno vincente di sempre, e per ben tre motivi differenti. I primo due, statistici, derivano dal fatto che mai prima d’oggi la Nazionale dei “Titani” era riuscita a mettere a segno tre reti in una sola gara ufficiale e nemmeno a vincere in trasferta nei 101 tentativi avuti fino a oggi. Il terzo, di grandissimo prestigio, è che con la promozione arriva anche la possibilità di giocarsi la qualificazione al prossimo Mondiale del 2026.

Chi è Roberto Cevoli

Nato a Rimini nel 1968, il Commissario Tecnico di questo storico San Marino, Roberto Cevoli, da calciatore ha calcato i palcoscenici più importanti del nostro calcio, arrivando a giocare in Serie A con il Modena. Difensore, con i canarini disputa due stagioni nel massimo campionato italiano (quella 2002/2003 e la successiva), giocando 57 partite, mettendo a segno anche una rete e rimediando ben 3 espulsioni.

Inizia la carriera da allenatore nel 2005, sedendo sualla panchina, tra le altre, di Renate, Reggiana, Imolese e Novara, ultimo club dopo la chiamata, il 12 dicembre 2023, di San Marino, che in meno di un anno è riuscito a guidare fino a questi storici traguardi.