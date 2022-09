Nations League, Ungheria-Italia: le probabili formazioni

26-09-2022 12:19

Ultima gara del gruppo 3 della Lega A di Nations League, con l’Italia di Roberto Mancini che affronterà l’Ungheria per il primo posto del girone.

Il ct italiano Marco Rossi schiererà la sua Ungheria con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Gulacsi, con il terzetto difensivo che sarà composto da Orban, Lang e Attila Szalai. A centrocampo agiranno Fiola, Schafer, Nagy e Kerkez. Unica punta l’attaccante del Basilea Adam Szalai.

Tra le fila azzurre sembra confermato il sistema di gioco (3-5-2). Donnarumma a difesa dei pali con Toloi, Bonucci e Bastoni, con quest’ultimo che prenderà il posto di Acerbi, come trio difensivo. Ballottaggio a centrocampo tra Dimarco ed Emerson (con Cristante possibile alternativa dal 1′), mentre in attacco dovrebbero esserci Raspadori e Gnonto (al momento in vantaggio su Scamacca).

PROBABILI FORMAZIONI

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. All.: Rossi.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Raspadori, Scamacca. All.: Mancini.