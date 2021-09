Nave Juve, porto sicuro e... Titanic: il web lo osannò e ora lo deride

Barra dritta, denti stretti e tanta fiducia. Capitan Chiellini ha appena indicato alla Juve la rotta da seguire per uscire dalla bufera e per rimettersi in navigazione verso lo scudetto. E da buon livornese lo ha fatto utilizzando una metafora marinara immediatamente raccolta, commentata e in certi casi derisa dai tifosi bianconeri sui social.

Juve, la promessa da marinaio Chiellini

Invitato in qualità di ospite d’onore all’Italian Tech Week alle Ogr, Chiellini oltre che di business e tecnologia ha parlato anche della sua Juventus, finora protagonista di un pessimo inizio di stagione in serie A:

“Bisogna riuscire a mantenere la nave salda in un mare in tempesta. Siamo un po’ in tempesta, ma in porto la nave ci arriverà. Se un po’ ammaccata o a vele spiegate lo vedremo, ma in porto arriverà”

Per quanto animata da ottime intenzioni, la metafora della nave in tempesta scelta da Chiellini non ha fatto breccia tra i tifosi, che dopo una partenza in campionato da 5 punti in 5 gare sembrano abbastanza suscettibili. Tra i tantissimi commenti comparsi sui social, infatti, molti erano ironici o addirittura di scherno verso il capitano della Juve e della Nazionale.

Le reazioni dei tifosi juventini

“Chiellini basta che la nave di cui parli non sia il Titanic”, commenta sul web Aldo. Ma in generale sono tantissimi i riferimenti al tragico naufragio del transatlantico britannico: “Chiellini si candida a capitano del Titanic”, aggiunge Zalayeya. “Se continuiamo così coliamo a PICCO anche noi”, scrive Loredana. “Siamo un pattino nel triangolo delle Bermuda”, il commento caustico di Giovanni. Mentre Antonio non si fida e ironizza: “Sembrano promesse da marinaio”.

Il fan juventino Fabrizio, invece, ricorda l’epilogo della Champions dello scorso anno e avverte: “Il Porto lasciamolo lì dov’è che siamo riusciti a fare figure di me*** anche con loro”. Molti addirittura se la prendono direttamente con Chiellini, come El Pistolero: “Continuo a pensare che il suo rinnovo sia stato un grande sbaglio”. O Dr Skid: “Ci stiamo riempiendo di giocatori vecchi che parlano di successi vecchi e inseguono record personali”.

