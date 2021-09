Giorgio Chiellini incita la Juventus alla rimonta scudetto

Non è stato un inizio di stagione facile per la Juventus in campionato, anzi, tutt’altro. La prima vittoria è arrivata infatti solo mercoledì, alla quinta giornata, contro lo Spezia per 3-2, oltretutto con un’alternanza nel punteggio da brividi: i bianconeri infatti prima sono andati in vantaggio, poi si sono fatti superare e alla fine hanno ribaltato a loro volta il risultato.

Tra coloro che non sono scesi in campo c’è stato Giorgio Chiellini, campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini e capitano sia con la maglia della Vecchia Signora sia con quella azzurra: di entrambe le formazioni è il leader indiscusso anche se non gioca: lo è infatti anche fuori dal campo con il suo carisma.

Intervenendo nel corso dell’evento “Italian Tech Week 2021”, il 37enne difensore nativo di Pisa ha parlato del momento che sta vivendo la Juve: “Quando ci sono grossi scossoni ci vuole tempo per trovare l’equilibrio: nel mondo di oggi non ci sono né pazienza né tempo. Bisogna cercare di ottimizzare questo tempo, ma serve pazienza”.

Chiellini ha parlato della difficile situazione di classifica, che dopo quattro turni vedeva i bianconeri con soli due punti, ma che ha avuto un rilancio con la vittoria sullo Spezia. Secondo lui infatti c’è tutto il tempo per tornare in corsa per lo scudetto: “Dobbiamo tenere la nave anche in un mare in tempesta. Se è tutto possibile? Sì, c’è tempo: la nave arriverà in porto con sacrificio e lavoro”.

Il capitano bianconero ha poi parlato della grande avventura europea con la Nazionale vissuta in estate, emozionante e indimenticabile, conclusa come meglio non si poteva con il trionfo finale di Wembley: “Non mi aspettavo di diventare il meme dell’estate: ai Mondiali potrei anche esserci. Sto bene per ora, ma bisogna pensare al presente“.

